فريق قوات جوية.. شريف منير من كواليس مسلسل السرب

شارك الفنان شريف منير متابعية عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بصورة جديدة له من كواليس تصوير مسلسل السرب.





وظهر شريف منير وهو يرتدي ملابس فريق في القوات الجوية وعلق قائلا: "قريبا .. الفريق / شريف المصري في " السرب "انتاج : سينرجي .

إخراج أحمد جلال.





وكان تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر حسابه الرسمي اعلن على موقع "فيس بوك" البرومو الرسمي لفيلم "السرب".







وكتب في تعليقه عليه أنه :"عملنا الاختيار وخافوا منه قمنا عاملين السِّرب وهيخافوا منه، رئيس مصر وعد بالقصاص فأوفى "السرب" قريبًا في دور العرض.







وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه :"هدية المتحدة للشعب المصري، المجد للشهداء.. رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه".







وفيلم "السرب" من بطولة أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، هند صبري، شريف منير، دياب، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين ومحمود عبد المغني وكريم فهمي وأحمد حاتم، ومن تأليف عمر عبد الحليم إخراج وأحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي.

