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أخبار العالم

لبنان.. أكثر من ألف شخص في القطاع الطبي يتلقون لقاح كورونا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:19 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد فيروس ​كورونا في لبنان،​ ​عبد الرحمن البزري،أنه تم تلقيح نحو 1100 شخص من العاملين في الجسم الطبي اللبناني.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن البزري  قوله "إن الرؤساء الثلاث التزموا الخطة الموضوعة وتمّ اليوم تلقيح 1100 شخص من العاملين في الجسم الطبي".

ولفت البزري قائلا"وصلنا 28 ألف جرعة لقاح والأسبوع القادم يصل 32 ألفًا، وللوصول إلى مناعة مجتمعية نحن بحاجة لعشرة ملايين جرعة لقاح".

وأضاف البرزي إنه "منذ البداية أي من لحظة بداية خطة التلقيح تم الإتفاق بين الجميع على ضرورة أن تنفذ الخطة بحسب الرؤية المرسوم لها".

وتابع: "نشدد على أهمية اتباع الأولويات فيه، وبعد انقضاء أول يوم من التلقيح ونؤكد أن الأمور تسير على ما يرام ونزول رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ إلى ​مستشفى بيروت الحكومي​ وتأكيده أنه لن يتلقى ​اللقاح​ لأنه ليس من الفئة التي يحق لها، هذا تأكيد على أن خطة التلقيح تسير كما يجب".

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