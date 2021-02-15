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أخبار العالم

إصابات كورونا عالميًا تتجاوز 109 ملايين حالة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:40 ص
إصابات كورونا حول
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 109 مليون حالة
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دعاء أبوهشيمة
كشفت أحدث بيانات أظهرتها منصة وورلد ميترز، المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم قد تجاوز 109 ملايين إصابة منذ تفشي الوباء، أواخر 2019.

وبلغ عدد المصابين بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا  109 ملايين 390 الفا و606 حالات.

ووصلت وفيات العالم جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حتى الآن،إلى أكثر من 2.4 مليون حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 81 مليونا و484 ألفا و81 حالة.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

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