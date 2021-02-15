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رياضة

اتحاد الكرة يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:52 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسرى غازى
يعقد أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا في الواحدة ظهر اليوم بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد، يتناول خلاله عددا من القضايا ، والتصورات الخاصة بالفترة المقبلة.

وفي سياق آخر يعكف مسئولو اتحاد الكرة على تجهيز صيغة جديدة للعقد المقرر إبرامه مع الشركة الإسبانية المسؤولة عن ملف تقنية الفيديو المعروفة بـ var في الأيام المقبلة.

وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن البنود المقرر إدراجها ضمن طيات العقد المنتظر إبرامه خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر ذاته إنه سوف يتم الغاء خطاب الإسناد الذى أقرته اللجنة الخماسية السابقة برئاسة عمرو الجنايني والذى سبق أن تم تغيير صياغته مع الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو في الدوري الممتاز  من بيع تأجيري إلى إيجار بالمخالفة لما ذدتم ذكره فى وسائل الإعلام بالتعاقد بنية تملك التقنية بعد سنوات.

واستطرد : سوف يتم ابرام عقود جديدة بمعرفة الشؤون القانونية في الجبلاية وإرسالها إلى الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة الشباب والرياضة إضافة إلى الجهات الرقابية تمهيدا لاعتمادها.

تابع : سوف يتم التأكيد على الشركة الإسبانية المسؤولة عن ملف ال var بإحضار سيارات تقنية الفيديو جديدة بدلا من المستعملة التى تم الاستعانة بها منذ بدء العمل بتقنية الفيديو فى الدورى الممتاز.

لفت إلى أنه سوف يتم ادراج بند يتم بموجبه الزام الشركة الإسبانية المسؤولة عن ملف ال var بإحضار اثنين من أجهزة سوموليتر لتدريب الحكام ومنح الرخصة لتقنية الفيديو لقضاة الملاعب.

أضاف: سيتم ادراج بند فى العقود يتضمن تخفيض قيمة المقابل المادى للمباراة نظير استخدام تقنية الفيديو فى الدورى الممتاز أو كأس مصر من ٣ آلاف دولار إلى ١٨٠٠ دولار .

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم عقد اتفاقا مع الإدارة العليا لشركة ميديا برو الأسبانية على منحها مهلة ثلاثة أشهر للوفاء بمتطلبات الاتحاد المصري في تقنية حكم الفيديو المساعد VAR وتحسين الخدمة المعمول بها لحين الانتهاء من كافة المتطلبات وفق المواصفات التي حددها الاتحاد المصري خلال المناقصة التي أجريت في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته مؤخرا اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية محمد الشواربي وأحمد حسام عوض وبحضور عصام عبد الفتاح عضو لجنة الحكام الأفريقية .

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