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فن

في عيد ميلاده.. تعرف على أول أجر تقاضاه عبد الله مشرف

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:57 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
يوافق اليوم الاثنين، عيد ميلاد الفنان القدير عبدالله مشرف الـ 79 والذي قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة.

وقال عبدالله مشرف، خلال ندوة له بموقع "صدى البلد"، إنه في بداية مشواره الفني، كان التليفزيون المصري ينتج عدة مسلسلات مثل: (على هامش السيرة ومحمد رسول الله)، وغيرها، لافتًا إلى أن الأجر في الحلقة الواحدة كان 16 جنيهًا. 

وأضاف عبدالله مشرف خلال ندوته أن الـ16 جنيها لم يكن يحصل عليها كاملة، لأنها كانت تصل إلى 12 جنيها بعد الضرائب وغيرها، ثم يتم تجنيب 5 جنيهات أخرى للمخرج وآخرين، من القائمين على تشغيل الممثلين، ليصل أجر الحلقة في النهائية إلى 7 جنيهات فقط، وكان يقبل ذلك لأنه يريد العمل في بداية حياته. 

وأكد عبدالله مشرف أنه كان يبحث في بداية حياته على العمل فقط وكان لا يحب الجلوس دون عمل لأي من الأسباب، وأن هذا هو الوضع السائد في بداية حياته. 
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