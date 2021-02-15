شاهد.. آسر ياسين يروج لفيلم السرب





وعلق آسر ياسين علي الصورة قائلا :" السرب 2021 "





وكان تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اعلن على موقع "فيسبوك" البرومو الرسمي لفيلم "السرب".





وكتب في تعليقه عليه أنه :"عملنا الاختيار وخافوا منه قمنا عاملين السِّرب وهيخافوا منه، رئيس مصر وعد بالقصاص فأوفى "السرب" قريبًا في دور العرض.





وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه :"هدية المتحدة للشعب المصري، المجد للشهداء.. رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه".





فيلم "السرب" من بطولة أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، هند صبري، شريف منير، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين ومحمود عبد المغني وكريم فهمي وأحمد حاتم، ومن تأليف عمر عبد الحليم إخراج وأحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي.

نشر الفنان آسر ياسين صورة جديدة له عبر خاصية استوري وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .