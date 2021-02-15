ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. آسر ياسين يروج لفيلم السرب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:57 ص
اسر ياسين
اسر ياسين
Advertisements
ندى فكري
نشر الفنان آسر ياسين صورة جديدة له عبر خاصية استوري وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وعلق آسر ياسين علي الصورة قائلا :" السرب 2021 "

وكان تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اعلن على موقع "فيسبوك" البرومو الرسمي لفيلم "السرب".

وكتب في تعليقه عليه أنه :"عملنا الاختيار وخافوا منه قمنا عاملين السِّرب وهيخافوا منه، رئيس مصر وعد بالقصاص فأوفى "السرب" قريبًا في دور العرض.

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه :"هدية المتحدة للشعب المصري، المجد للشهداء.. رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه".

فيلم "السرب" من بطولة أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، هند صبري، شريف منير، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين ومحمود عبد المغني وكريم فهمي وأحمد حاتم، ومن تأليف عمر عبد الحليم إخراج وأحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي.
شاهد.. آسر ياسين يروج لفيلم السرب
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مع منة شلبي.. آسر ياسين يشارك كواليس مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"

بنيولوك جديد.. هنادي مهنى تخطف أنظار جمهورها عبر انستجرام

عصفور فوق رأسه.. شاهد.. أحمد مكي في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاهد | صورة نادرة لـ هنادي مهني في طفولتها برفقة والدتها

موجز السوشيال ميديا .. فيفي عبده تظهر في أشهر المجلات.. محمد الشرنوبى يشوق متابعيه لأحدث أعماله برفقة أحمد سعد.. رانيا محمود ياسين تنشر صورة نادرة لوالديها

هيخافوا منه.. تامر مرسي يكشف عن البرومو الدعائي لفيلم "السرب"

ترشيحاتنا

استقالة وزيرة خارجية بيرو بسبب فضيحة لقاح فيروس كورونا

الموبايل السبب.. نصائح مهمة لكبار السن والشباب لمشاكل الرقبة والعمود الفقري

إبراهيم سعيد: مروان محسن يجب أن يرحل عن الأهلي

بفستان أحمر.. رانيا منصور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

شاهد.. رانيا منصور تتألق بإطلالة ساحرة في الفلانتين

تحذير من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم.. وهذا موعد تساقط الثلوج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر.. رانيا منصور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ارتداء الجوارب أثناء النوم مفيد أم ضار؟.. طبيبة تحسم الجدل

بفستان لافت.. شاهد إطلالة زوجة مصطفى فهمي في عيد الحب