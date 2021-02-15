آخر قرارات وزير التربية والتعليم 2021.. مواعيد الامتحانات وخيارات لعدم استكمال الدراسة

قرارات وزير التربية والتعليم 2021 .. موضوع شغل الرأي العام خلال الساعات الاخيرة، وذلك بعد أن خرج الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بعد طول انتظار في مؤتمر صحفي، لحسم الجدل الخاص بمواعيد الامتحانات ومصير الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020/2021. آخر.. موضوع شغل الرأي العام خلال الساعات الاخيرة، وذلك بعد أن خرج الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بعد طول انتظار في مؤتمر صحفي، لحسم الجدل الخاص بمواعيد الامتحانات ومصير الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020/2021.









وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد، تلخيصا لــ آخر قرارات وزير التربية والتعليم 2021





- تعديل مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2020/2021 واستكمال العام الدراسي





- بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١. بهدف منح الطلاب الفرصة الكافية لمراجعة مناهج الترم الأول





- استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 10 مارس 2021.









- بالنسبة لامتحان الفصل الدراسي الأول للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي:





سيتم عقد امتحان واحد فقط في شهر فبراير لجميع المواد وسيكون الحضور للامتحان يوما واحدا فقط، ولن يحضر إلى المدرسة سوى طلاب العام الممتحن.





- الصفوف الأول والثاني الثانوي:





بالنسبة لامتحانات الفصل الدراسي الأول ستكون في شهر فبراير وإلكترونية في لجان بالمدرسة، وسيتم عقد اختبار شهري إلكتروني (مارس وإبريل ومايو).





- امتحانات الشهادة الإعدادية:





ستكون في يونيو وستكون تحريرية حسب الجدول التقليدي.





خيارات استكمال الدراسة





- امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالإضافة إلى مواد الهوية للمدارس الدولية سيتم إجراؤها في نهاية العام.





- عودة الحضور في المدارس مع رفع الغياب [حسب الجداول كما في الترم الأول] بدءا من الأربعاء ١٠ مارس ٢٠٢١.









- إعادة تشغيل مجموعات التقوية في المدارس من 10 مارس 2021.





- يحق للطالب أن يكمل الدراسة عن بعد بدون الحضور في المدارس بشرط تقديم إقرار رسمي من ولى الأمر في الإدارة التعليمية".





- من حق الطالب إختيار إعادة السنة الدراسية عن طريق تقديم طلب رسمي للإدارة التعليمية.





- سيتم استبدال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بـ امتحانات ورقية مجمعة في آخر كل شهر في المدرسة من مارس إلى مايو للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي .





- سيتم عقد امتحانات إلكترونية (من المنزل) في آخر كل شهر من مارس إلى مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الترم الثاني.





- سيتم عقد امتحان إلكتروني تجريبي للصف الثالث الثانوي في شهر إبريل القادم من المنزل.





- سيمتحن طلاب المنازل والراسبين والطلاب الذين قسموا مواد الثانوية العامة إلكترونيًا بنظام التقييم الجديد.





- سيتم اعلان تفاصيل امتحانات أبناؤنا في الخارج و طلاب التعليم الفني قبل نهاية الأسبوع القادم.





- لا تراجع عن عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا في لجان مدرسية مراقبة.





- سيتم اعلان جداول محاولات امتحانات الثانوية العامة 2021 قبل نهاية شهر فبراير الجاري.





- الامتحان المصري EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الامريكية لتنسيق الجامعات المصرية منذ هذا التاريخ (ولكن ليس بأثر رجعي).





- سوف تصدر الضوابط التنظيمية المتعلقة بال matching أو ال super matching عبر نظم التقييم المختلفة قبل نهاية الشهر الجاري.





توجيهات الرئيس السيسي



