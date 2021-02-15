نائب محافظ القاهرة: إزالة 390عقارا وتعويض أصحابها لتوسعة دائري البساتين

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ميدانيا،أعمال إزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق الدائرى بنطاق حى البساتين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية.





جاء ذلك برفقة اللواء احمد جودة رئيس حى البساتين ومدير الاتصال السياسي ومدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وحى البساتين والادارات المعنية والتنفيذية والقيادات الشرطية.





وأكدت عبد المنعم أنها لاتدخر جهدا فى سبيل الأداء العملى وتلبية توجيهات القيادة السياسية وتوجه دائما بالعمل بعيدا عن المكاتب والحضور الدائم بمواقع تنفيذ المشروعات الهامة والهادفة والتى من شأنها الارتقاء وتوفير كل سبل الدعم والراحة للمواطن.





في السياق ذاته حضرت نائب المحافظ بدء اعمال الازالة لتعارضات توسعة الدائرى للوقوف على اى مستجدات ولتذليل اى معوقات فى الحال حتى لا تتسبب فى اى تعطيل للخطة الموضوعة لذلك.





وصرحت نائب محافظ القاهرة بأنه تم البدء في تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق الدائرى بمنطقة بير ام سلطان بعد صرف التعويضات لاصحاب تلك العقارات وجاري المتابعة بتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق وبالتنسيق مع وزارة النقل تسهيلا على المواطنين ولإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية بطريق الدائرى.





وأكدت نائب المحافظ انه تم بالفعل تعويض اصحاب العقارات والمحال المزالة فى الحال بعد نزع ملكيتها بسبب أعمال توسعة الطريق الدائرى.





وأشارت إلى أن اجمالى ماتم حصره من عقارات متعارضة مع خطة التطوير والتوسعة للدائرى والتى من المقرر ازالتها 390 عقارا،كما ان عدد الاسر التى سوف يتم تعويضها 1380اسرة بنطاق حى البساتين.





اما المحلات التى تم حصرها بنطاق حى البساتين بلغت 296 محلا والورش 136ورشة.





وأوضحت أن خطة التطوير وفقا للتنسيق مع وزارة النقل تشمل أعمال تطوير الطريق الدائرى فى عدة قطاعات وتتمثل فى رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهابًا وإيابًا، لاستيعاب الضغط المروري، ومنع تكدس السيارات، فضلًا عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل من الكباري والمحاور المرورية، واستكمال أعمال الإنارة بالطريق الدائري، وإنشاء أسوار جديدة، وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار في مناطق تجمع مياه الأمطار.

ونوهت إلى أنه سوف يتم بدء أعمال التطوير في أي منطقة يتم إزالة المعوقات او المبانى المتعارضة معها مشيرة الى تنفيذ أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة وبالتنسيق مع وزارة النقل تم التأكيد على مراعاة المواصفات القياسية فى تنفيذ كافة الأعمال ليكون الطريق الدائرى عند الانتهاء من تطويره بمواصفات عالمية .





وأكدت على تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز ، لتسهيل تنقل المواطنين مؤكدة ان الجميع يجب ان يتسابق لخدمة المواطنين.



