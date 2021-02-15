إزاى تغير اسمك على تيك توك فى 5 خطوات فقط| صور

هناك العديد من الأشخاص حول العالم الذين دشنوا حساباتاهم على تطبيق مشاركة الفيديو الشهير تيك توك Tiktok دون الاهتمام باختيار اسم مناسب لهم على المنصة، إلا أن معظمهم لاحقًا شعروا بالضيق جراء ذلك، ولكن هناك حلًا حيث يسمح التطبيق للمستخدمين بتغيير أسمائهم بطريقة سريعة وسهلة.





وبحسب موقع How to geek، يتيح تيك توك للمستخدمين تغيير إعدادات معينة خاصة بهم مثل اسم المستخدم، و ذلك عبر التطبيق سواء كان على أجهزة أندرويد أو أيفون، وفيما يلي نستعرض خطوات تغيير اسم المستخدم على التطبيق.





1- افتح التطبيق على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي، ثم تسجيل الدخول.

2- اختر صفحتك الشخصية أسفل يسار الشاشة، اضغط على خيار تعديل الملف الشخصي.

3- انقر على اسم المستخدم.

4- اكتب اسم المستخدم الذي تريده في المربع الظاهر أمامك، وتأكد أن الإسم لم يتم اختياره من قبل.

5- اضغط حفظ.



