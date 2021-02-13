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توك شو

ثلاثة أخوات.. شاهد أصحاب أكبر تريند على "تيك توك".. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 09:24 ص
ثلاثة أخوات بالغربة
"ثلاثة أخوات بالغربة"
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نورهان رأفت
استضافت الإعلامية "لميس سلامة " ، الفتيات "إيمان -أسماء-هدى" ، مقدمي محتوى "ثلاثة أخوات بالغربة " ، من أمريكا ، من خلال تطبيق "تيك توك " ، واستطاع الأخوة الثلاثة تحقيق مشاهدات عالية ، بالوطن العربي .

وحكت الثلاثة فتيات قصة دخولهم السوشيال ميديا ، وأوضحت "أسماء" أن وجودهم على السوشيال ميديا ، كان منذ عام ، ولم تحقق تلك الشهرة سوى من وقت قصير .

ولفتت "أسماء" إلى محتواهم يخص العيلة بأكملها ، إلى جانب الحس الفكاهي لـ " إيمان ، في حل مشكلات مشاهدي " اللايف" ، وغرضها يكون تخفيف المشكلة على صاحبها .

وأشارت "إيمان" إلى أن أسلوبها في حل مشكلات المتابعين تلقائي ، ونابع من أسلوبها في حل مشكلات أخواتها ، وتابعت "أسماء" مازحة : أنا اللي اكتشفت إيمان " .

فيما قالت "هدى" مازحة : "أيمان" بتطردني من اللايف عشان هي "نفسية" ، كما أوضحوا أن حياتهم خلف الهاتف ، أكثر مزحا وشقاوة .
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