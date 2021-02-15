التأديبية العليا تعاقب 9 مسئولين بصحة الجيزة بتهمة إهدار المال العام في تطوير مستشفى البدرشين

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة،حكمها في قضية إهدار المال العام في تطوير مستشفى البدرشين المركزي.. وقضت بمجازاة 9 مسئولين داخل مديرية الصحة بالجيزة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في عملية تطوير المستشفى والإضرار بالمال العام.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الاتهام الصادر عن النيابة الإدارية أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وتبين من حيثيات الحكم أن مهندس بالإدارة الهندسية بمديرية الشئون الصحية بالجيزة ، ومدير إدارة التنفيذ بمديرية إسكان الجيزة وموظف بالإدارة الهندسية بمديرية صحة الجيزة، بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة للإشراف على عملية تطوير مستشفى البدرشين المركزي، تقاعسوا عن موافاة الوحدة الحسابية بإدارة البدرشين الصحية بأوزان الحديد المستخدم في العملية.
كما لم يقوموا بإحضار عروض أسعار لتغيير البنود المستجدة، أو ذكر عدد اللوحات الكهربائية، وعدد الأعمدة المطلوبة، مما ترتب عليه تنفيذ كميات موجودة بالعقد الأصلي، على رغم اختلاف بيانات كراسة الحصر والمستخلص الختامي وعدم الالتزام بمدة السنة بين محضر التسليم الابتدائي ومحضر التسليم النهائي، ولم يقم الأخير باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخاطبة إدارة العقود والمشتريات حيال تحرير عقود للبنود المستجدة.
وجاء بـأوراق القضية أن عضو اللجنة التنفيذية بوزارة الصحة ورئيس اللجنة المشكلة لاستلام أعمال تطوير مستشفى البدرشين المركزي لم يراعِ الدقة في التصديق على محضر الاستلام النهائي، وذلك لوجود توقيعات لأعضاء اللجنة بتواريخ مختلفة ومن دون تاريخ للبعض الآخر، إضافة إلى عدم وجود ممثل عن المستشفى أثناء التسليم وعدم الالتزام بمدة السنة بين محضر التسليم الابتدائي ومحضر التسليم النهائي.
وتقاعس وكيل وزارة الصحة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحصول على موافقة السلطة المختصة لتجاوز قيمة البنود المستجدة مبلغ 300 الف جنيه، وذلك بعرض الأمر على المحافظ ليقوم بدوره بالعرض على رئيس الوزراء، ولم تلتزم أخصائي شئون قانونية بصحة الجيزة، وعضو لجنة الاستلام النهائي، بمدة السنة بين محضر التسليم الابتدائي ومحضر التسليم النهائي.
واعتمد مدير عام بمديرية إسكان الجيزة، المذكرة المشتركة بين مديريتي الشئون الصحية والإسكان بالجيزة، على رغم افتقارها للدقة وعدم توضيح قيمة البنود المستجدة والزائدة، وعدم إرفاق صورة من الدراسة المالية والقانونية الموضحة بها قيمة الأعمال الزائدة التي تم بناءً عليها زيادة مدة العقد الأصلي إلى 48 شهرًا مما ترتب عليه وجود موافقة ضمنية من المحافظ بالصرف وليس الموافقة الصريحة.
وقام كل من مفتش مالي وإداري بصحة الجيزة، ومدير غرفة العمليات بصحة الجيزة، وعضوا لجنة الاستلام النهائي لأعمال تطوير المستشفى، بالتوقيع على محضر الإستلام النهائي بتاريخ مخالف للحقيقة، مما ترتب عليه عدم مراجعة الأعمال المنفذة على الطبيعة، ولم يلتزما بمدة السنة بين محضر التسليم الابتدائي ومحضر التسليم النهائي لأعمال تطوير مستشفى البدرشين المركزي.
وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المتهمين بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر كل منهم عند انتهاء خدمته، وتغريم بما يعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهم عند إحالته للمعاش.