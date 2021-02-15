التأديبية العليا تعاقب 9 مسئولين بصحة الجيزة بتهمة إهدار المال العام في تطوير مستشفى البدرشين

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة،حكمها في قضية إهدار المال العام في تطوير مستشفى البدرشين المركزي.. وقضت بمجازاة 9 مسئولين داخل مديرية الصحة بالجيزة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في عملية تطوير المستشفى والإضرار بالمال العام.





وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الاتهام الصادر عن النيابة الإدارية أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.





وتبين من حيثيات الحكم أن مهندس بالإدارة الهندسية بمديرية الشئون الصحية بالجيزة ، ومدير إدارة التنفيذ بمديرية إسكان الجيزة وموظف بالإدارة الهندسية بمديرية صحة الجيزة، بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة للإشراف على عملية تطوير مستشفى البدرشين المركزي، تقاعسوا عن موافاة الوحدة الحسابية بإدارة البدرشين الصحية بأوزان الحديد المستخدم في العملية.





كما لم يقوموا بإحضار عروض أسعار لتغيير البنود المستجدة، أو ذكر عدد اللوحات الكهربائية، وعدد الأعمدة المطلوبة، مما ترتب عليه تنفيذ كميات موجودة بالعقد الأصلي، على رغم اختلاف بيانات كراسة الحصر والمستخلص الختامي وعدم الالتزام بمدة السنة بين محضر التسليم الابتدائي ومحضر التسليم النهائي، ولم يقم الأخير باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخاطبة إدارة العقود والمشتريات حيال تحرير عقود للبنود المستجدة.





وجاء بـأوراق القضية أن عضو اللجنة التنفيذية بوزارة الصحة ورئيس اللجنة المشكلة لاستلام أعمال تطوير مستشفى البدرشين المركزي لم يراعِ الدقة في التصديق على محضر الاستلام النهائي، وذلك لوجود توقيعات لأعضاء اللجنة بتواريخ مختلفة ومن دون تاريخ للبعض الآخر، إضافة إلى عدم وجود ممثل عن المستشفى أثناء التسليم وعدم الالتزام بمدة السنة بين محضر التسليم الابتدائي ومحضر التسليم النهائي.





وتقاعس وكيل وزارة الصحة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحصول على موافقة السلطة المختصة لتجاوز قيمة البنود المستجدة مبلغ 300 الف جنيه، وذلك بعرض الأمر على المحافظ ليقوم بدوره بالعرض على رئيس الوزراء، ولم تلتزم أخصائي شئون قانونية بصحة الجيزة، وعضو لجنة الاستلام النهائي، بمدة السنة بين محضر التسليم الابتدائي ومحضر التسليم النهائي.





واعتمد مدير عام بمديرية إسكان الجيزة، المذكرة المشتركة بين مديريتي الشئون الصحية والإسكان بالجيزة، على رغم افتقارها للدقة وعدم توضيح قيمة البنود المستجدة والزائدة، وعدم إرفاق صورة من الدراسة المالية والقانونية الموضحة بها قيمة الأعمال الزائدة التي تم بناءً عليها زيادة مدة العقد الأصلي إلى 48 شهرًا مما ترتب عليه وجود موافقة ضمنية من المحافظ بالصرف وليس الموافقة الصريحة.





وقام كل من مفتش مالي وإداري بصحة الجيزة، ومدير غرفة العمليات بصحة الجيزة، وعضوا لجنة الاستلام النهائي لأعمال تطوير المستشفى، بالتوقيع على محضر الإستلام النهائي بتاريخ مخالف للحقيقة، مما ترتب عليه عدم مراجعة الأعمال المنفذة على الطبيعة، ولم يلتزما بمدة السنة بين محضر التسليم الابتدائي ومحضر التسليم النهائي لأعمال تطوير مستشفى البدرشين المركزي.





وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المتهمين بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر كل منهم عند انتهاء خدمته، وتغريم بما يعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهم عند إحالته للمعاش.