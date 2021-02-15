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محافظات

غلق 5 مخابز بلدية بمراكز الباجور وأشمون وتلا لمخالفتهم الاشتراطات

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:33 ص
صدى البلد
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مروة فاضل
وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على غلق (4) مخابز بلدية بمركز تلا وناحية  كفر الفرعونية ومحلة سبك بمركز أشمون  لمدة ثلاثة أشهر لوجود عجز في المخزون الاستراتيجي من الدقيق البلدي ومخالفتهم التوجيه الوزاري رقم (15 ) لسنة 2020 الذي يلزم صاحب المخبز الإحتفاظ بالرصيد الاستراتيجي من الدقيق البلدى قدره حصة يومان.

كما وافق المحافظ على غلق مخبز بناحية كوم الضبع  بمركز الباجور لمدة ثلاث شهور لتكرار المخالفة وإنتاجه خبز بلدى ناقص الوزن ومخالفته التوجيه الوزاري رقم (30) لسنة 2020، جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للتفتيش على المخابز البلدية لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.

وقد شدد محافظ  المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب .
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