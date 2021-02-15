الأول على مستوى الجمهورية.. مركز تكنولوجي بالمحلة يحصل على شهادة الأيزو

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حرص المحافظة على تطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بشكل إلكتروني دون إجراءات روتينية معقدة





جاء ذلك عقب حصول المركز التكنولوجي بحي أول المحلة الكبرى على شهادة الأيزو ٩٠٠١ ، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، اللواء حاتم زين الدين رئيس مركز ومدينة المحلة، ممدوح النجار رئيس حي أول المحلة ، عبير بلح مدير مركز المعلومات بالديوان العام و ولاء خضر مدير المركز التكنولوجي بحي أول المحلة الكبرى.









وأكد الدكتور رحمي أن المركز التكنولوجي بحي أول المحلة يعد أول مركز على مستوى الجمهورية يحصل على شهادة الأيزو ٩٠٠١ وذلك بعد أن تم تدريب العاملين بالمركز على جميع الإجراءات الخاصة بنظام الأيزو ٩٠٠١، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لتطوير المراكز التكنولوجية بمحافظة الغربية.





وأضاف محافظ الغربية أن هذه الشهادة تأتي تتويجًا لجهود كبيرة قامت بها جميع الجهات داخل محافظة بدايةً من وضع رؤية طموحة لتطوير المراكز التكنولوجية مرورًا بتدريب العاملين والمتابعة الدورية لإزالة كافة المعوقات وميكنة جميع التعاملات مع المواطنين .



