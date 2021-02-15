إحالة المتهم بذبح طبيب روض الفرج للجنايات





أحالت النيابة العامة المتهم بذبح طبيب روض الفرج الي المحاكمة الجنائية.





جاء بأمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه عاطف عزمي يوسف جورجي - عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه وسرقته وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيضا "مطواة" وتسلل إلى مسكنه متخذا من ظلام الليل ساترا له لتنفيذ مخططه الإجرامي وما أن ظفر به حتى أجهز عليه ونحره من جیده مستخدما السلاح الأبيض فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته.









شهد رئيس مباحث قسم شرطة روض الفرج أنه عقب ورود بلاغ بالعثور على جثمان المجني عليه مصابا بجرح ذبحي داخل مسكنه وباجراء التحريات

وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان حدوث الواقعة توصل الى ان المتهم هو مرتكب الواقعة وبتفتيشه منزله عثر بحوزته على السلاح المستخدم فى الواقعة وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة بأن سدد للمجني عليه طعنة في رقبته قاصدا من ذلك قتله حتى يتمكن من سرقته وأنه قام بسرقة مبلغ مالي من داخل مسكنه وفر هاريا.





كما شهد سائق بأنه حال قيادته للسيارة الأجرة استوقفه المتهم من منطقة شارع شبرا وطلب منه توصيله الى منطة الترجمان كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي - إدارة التشريح - أن الوفاة إصابة جانبية تعزى إلى الجرح الذبحي بالعنق وما أحدثه من قطع للأوعية الدموية الرئيسية وأن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة ومن مثل السلاح المرسل





كما ثبت بتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية إدارة التصوير الجنائي اتفاق الشكل المنظور الجانبي بين صورة المتهم وصورته بمقاطع الفيديو الخاصة بخط سيره أثناء ارتكاب جريمته.





-

اقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب جريمته بأن سدد للمجني عليه طعنتين قاصدا من ذلك إزهاق روحه ثم سرق مبلغ مالي مملوك للمجني عليه وفر هاربا.



