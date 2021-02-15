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فن

فى ذكرى وفاته.. معلومات عن صاحب الموال 'شفيق جلال'

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:01 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الشعبي شفيق جلال، والذى قدم للفن المصرى العديد من الأغانى التى تميزت بالطابع الشعبى , وفى السطور التالية نرصد إبرز المعلومات عنه :

1- اسمه الحقيقي شفيق جلال عبد الله حسين البهنساوي.


2- ولد في حي الدرب الأحمر بالقاهرة، في 15 يناير 1929.

3- دخل الإذاعة المصرية عام 1943، وكانت أولى أغنياته "يا عم يا جمال"، لتتوالى بعدها الأغنيات الشعبية والمواويل والتي كان أبرزها أغنية "أمونه بعتلها جواب".

4-شارك في عدد من الأعمال السينمائية مثل "حافية على جسر الذهب"، "خلي بالك من زوزو"، "حكايتي مع الزمان"، "أميرة حبي أنا".
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