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فن

أحدث ظهور لـ أحمد حاتم برفقة زوجته| شاهد

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:10 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر الفنان أحمد حاتم صورة جديدة  برفقة زوجته عبر خاصية الاستوري، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكان قد كشف مصدر عن توقيع الفنان أحمد حاتم لينضم رسميا إلى مسلسل الشقة 6.

مسلسل الشقة 6 بطولة الفنانة روبي، الفنان شريف سلامة ، الفنان محمود البزاوي ، الفنان الكبير صلاح عبدالله ، الفنانة السعودية هيا فياض ، الفنان حمزة العيلي ، الفنانة الشابة ملك قورة المسلسل من إنتاج شركة "B-Production".

العمل من تأليف ورشة عمل شركة ( Different Art)  وإخراج محمود كامل الذي قدم مؤخرا فيلم "الصندوق الأسود".

مسلسل " شقة 6" سيتم عرضه عبر إحدى المنصات الالكترونية بالاضافة لعدد من الفضائيات العربية والخليجية خلال شهر رمضان.
أحدث ظهور لـ أحمد حاتم برفقة زوجته| شاهد
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