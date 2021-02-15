مصرع شاب غرقا وإصابة آخر في انقلاب سيارة بمياه ترعة بالغربية

لقى شاب مصرعه غرقا وأصيب صديقة بإصابات خطيرة بانقلاب سيارتهم الملاكي بهم بترعة القرشية التابعة لمدينة السنطة في محافظة الغربية.









وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية بلاغا من الأهالى بانقلاب سيارة بمستقليها بترعة الإسماعيلية بالقرب من كوبري.





على الفور قوات الحماية بالإشتراك مع الأهالي وتمكنت من انتشال جثة "محمد.خ. ا" 20 عامًا صاحب محل ادوات كهربائية وإنقاذ صديقة.





وتوصلت تحريات المباحث الجنائية إلى أن السيارة كانت تقلهما أثناء عودتهما وانقلبت بهم بالترعة وأنه لا توجد شبهة جنائية في الحادث وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى.



