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حوادث

مصرع شاب غرقا وإصابة آخر في انقلاب سيارة بمياه ترعة بالغربية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:24 م
صدى البلد
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احمد علي
لقى شاب مصرعه غرقا وأصيب صديقة بإصابات خطيرة بانقلاب سيارتهم الملاكي بهم بترعة القرشية التابعة لمدينة السنطة في محافظة الغربية.


وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية بلاغا من الأهالى بانقلاب سيارة  بمستقليها بترعة الإسماعيلية بالقرب من كوبري. 

على الفور قوات الحماية بالإشتراك مع الأهالي وتمكنت من انتشال جثة "محمد.خ. ا" 20 عامًا صاحب محل ادوات كهربائية وإنقاذ صديقة.

وتوصلت تحريات المباحث الجنائية إلى أن السيارة كانت تقلهما أثناء عودتهما وانقلبت بهم بالترعة وأنه لا توجد شبهة جنائية في الحادث وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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