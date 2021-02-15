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أخبار العالم

أول مركز في الأردن عالميا.. انطلاق حملة التلقيح داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:55 م
مخيم الزعتري للاجئين
مخيم الزعتري للاجئين السوريين
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شيماء مصطفى
بدأت وزارة الصحة الأردنية، في تنفيذ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين من المسجلين رسميًا على الرابط المخصص للتسجيل.

ووفقًا لقناة "المملكة" الأردنية، افتتحت مديرية صحة محافظة المفرق، المركز الفرعي للتطعيم ضد فيروس كورونا في مخيم الزعتري للاجئين السوريبن،

ومن جانبه، قال مسؤول العلاقات الخارجية في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، محمد الطاهر، إن مركز مخيم الزعتري يعد أول مركز لإعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بمخيمات اللجوء على مستوى العالم.

وأضاف الطاهر أنه "سيتم استقبال قرابة 48 لاجئا لتطعيمهم اليوم الاثنين"، لافتًا إلى أن المركز مستمر في استقبال  اللاجئين لتلقي اللقاح في الأيام المقبلة وحسب تعليمات وشروط وزارة الصحة".

وأشار إلى أن "قرابة 2000 لاجئ سجلوا على منصة وزارة الصحة من أجل تلقي اللقاح ونحو 200 شخص تلقى المطعوم الأول وقرابة 120 تلقوا الجرعة الثانية".

فيما أكد مدير صحة محافظة المفرق هاني عليمات، أن "المركز مجهز بكافة اللوازم الضرورية ويتم تزويد المركز باللقاحات حسب المسجلين على المنصة".

وأوضح عليمات لـ "المملكة"، أن "الحكومة وجهت بأن يكون داخل المخيم مركز فرعي لإعطاء اللقاح للتسهيل على اللاجئين والتخفيف عليهم من عناء التنقل، إضافة إلى إعطاء المطعوم لكل من يقيم في الأردن".

ولفت إلى أنه بالنسبة للاجئين السورين خارج المخيم سيتم إعطاءهم في المركز الرئيسي في محافظة المفرق.
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