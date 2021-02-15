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برلمان

أبو العينين يطالب بتوضيح المادة الخاصة بتقييد سفر نواب مجلس الشيوخ.. ومراعاة السفر المتكرر والاضطراري للأعضاء

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:04 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
طالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بضرورة توضيح المادة الخاصة بتقييد سفر أعضاء مجلس الشيوخ للخارج.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أثناء مناقشة المادة 234 من مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ والتي تنص على: "فى حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب في السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض، ولا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة".

وتنص المادة: "ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها، ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس"٠

وتساءل أبو العينين: هل سينتظر النائب الذي يريد السفر الرد من رئيس المجلس بالسفر من عدمه، أم أنه مجرد إخطار فقط.

وشدد أبو العينين، على أهمية مراعاة النواب الذين يسافرون سفرا متكررا، متسائلا: هل سيحتاج لإذن في كل سفرية؟.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن هناك بعض السفريات يضطر النائب إلى التوجه إلى مكان آخر خلال رحلته، مشددا على أهمية توضيح كل هذه الأمور.
أبو العينين يطالب بتوضيح المادة الخاصة بتقييد سفر نواب مجلس الشيوخ.. ومراعاة السفر المتكرر والاضطراري للأعضاء
أبو العينين يطالب بتوضيح المادة الخاصة بتقييد سفر نواب مجلس الشيوخ.. ومراعاة السفر المتكرر والاضطراري للأعضاء
أبو العينين يطالب بتوضيح المادة الخاصة بتقييد سفر نواب مجلس الشيوخ.. ومراعاة السفر المتكرر والاضطراري للأعضاء
أبو العينين يطالب بتوضيح المادة الخاصة بتقييد سفر نواب مجلس الشيوخ.. ومراعاة السفر المتكرر والاضطراري للأعضاء
أبو العينين يطالب بتوضيح المادة الخاصة بتقييد سفر نواب مجلس الشيوخ.. ومراعاة السفر المتكرر والاضطراري للأعضاء
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