علي السيد: فكرة تطوير الريف المصري غير مسبوقة بالعالم..فيديو

أكد الكاتب الصحفي، على السيد، أن فكرة تطوير القرى غير مسبوقة ، وأن مساعي الدولة المصرية في تطوير الطرق والكباري ، هي السبب وراء الكم الهائل من المشروعات الحالية .





ولفت الصحفي علي السيد ، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر2 " ، أن مشروعات تطوير الري ، وتطوير منظومة الزراعة ، سيغير الريف كليا ، إلى ريف منتج يمتلك فرص عمل كبيرة.





وأشار إلى أن خطط التطوير الشامل ، ستؤدي إلىنتائج غير مسبوقة ،في داخل مصر وخارج مصر .





وتابع :متيحدث في مصر ، من تطوير للريف لم يحدث في الريف الأمريكي ، خلال فترة الخمسينيات .



