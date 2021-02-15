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علي السيد: فكرة تطوير الريف المصري غير مسبوقة بالعالم..فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:52 م
الكاتب الصحفي ، علي
الكاتب الصحفي ، علي السيد
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نورهان رأفت
أكد الكاتب الصحفي، على السيد، أن فكرة تطوير القرى غير مسبوقة ، وأن مساعي الدولة المصرية في تطوير الطرق والكباري ، هي السبب وراء الكم الهائل من المشروعات الحالية .

ولفت الصحفي علي السيد ، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر2 " ، أن مشروعات تطوير الري ، وتطوير منظومة الزراعة ، سيغير الريف كليا ، إلى ريف منتج يمتلك فرص عمل كبيرة.

وأشار إلى أن خطط التطوير الشامل ، ستؤدي إلىنتائج غير مسبوقة ،في داخل مصر وخارج مصر .

وتابع :متيحدث في مصر ، من تطوير للريف لم يحدث في الريف الأمريكي ، خلال فترة الخمسينيات .

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