محافظ البحيرة يتابع استعدادات المراكز لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقعة

وشدد المحافظ، على رفع درجة انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة المتوقعة وتأهب جميع الأطقم والمعدات والتنسيق مع جميع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية إذا أستدعى الأمر.
مؤكدًا على تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ.
كما شدد المحافظ خلال الإجتماع على الآتي :-
- مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الأمان والإشتراطات بها ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار .
- مراجعة محطات الرفع والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات بها علي أن يتم التشغيل بالنظام التبادلي لتلك الماكينات مع تواجد فرق الصيانة والكهرباء بها والتأكد من توافر الوقود اللازم لكافة المعدات سواء المتواجدة بالشوارع أو المعدات الخاصة بمحطات الرفع والصرف .
- المتابعة المستمرة للطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه أو الرمال عليها .
- الإستنفار التام لجميع الأجهزة الأمنية والصحة والإسعاف والحماية المدنية وكافة المرافق مع التواجد المستمر بالشارع على مدار الساعة .
- إستمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق .
- مراجعة كافة الإستعدادات و التمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف .
• تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار والرياح المثيرة للاتربة والرمال وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية .
• تجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك .
• فصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة .
• التواصل السريع مع الجهات المختصة ( الوحدة المحلية أو فرع شركة المياه والصرف الصحي ) في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها .
• فصل التيار الكهربائي الغير مؤمن أو المتصل بشكل عشوائي .
• عدم الوقوف بجانب الأشجار والأسوار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة .
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