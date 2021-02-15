محافظ البحيرة يتابع استعدادات المراكز لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقعة

عقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة ، منذ قليل، اجتماعا بالفيديو كونفرانس مع رؤساء الوحدات المحلية بحضور المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، للوقوف على كافة استعدادات غرف العمليات الفرعية لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية المتوقع أن تشهدها المحافظة خلال الساعات القادمة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية والتي قد يصاحبها انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ونشاط الرياح وسقوط الأمطار الغزيرة تكون رعدية أحيانًا. اجتماعااستعدادات

وشدد المحافظ، على رفع درجة انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة المتوقعة وتأهب جميع الأطقم والمعدات والتنسيق مع جميع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية إذا أستدعى الأمر.

مؤكدًا على تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ.

مشددًا على رفع درجة الاستعداد والتأهب منذ الآن وحتى انتهاء الموجة والتي قد تستمر لمدة يومين والتعامل بمنتهى الجدية بجميع القطاعات وإستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعه لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة وإتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار، مع إنعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والشركات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولًا بأول

وإخلاء جميع مناطق الخطورة والمنخفضة وفقًا للخطط المعدة سلفًا.

كما شدد المحافظ خلال الإجتماع على الآتي :-

- مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الأمان والإشتراطات بها ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار .

- مراجعة محطات الرفع والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات بها علي أن يتم التشغيل بالنظام التبادلي لتلك الماكينات مع تواجد فرق الصيانة والكهرباء بها والتأكد من توافر الوقود اللازم لكافة المعدات سواء المتواجدة بالشوارع أو المعدات الخاصة بمحطات الرفع والصرف .

- المتابعة المستمرة للطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه أو الرمال عليها .

- الإستنفار التام لجميع الأجهزة الأمنية والصحة والإسعاف والحماية المدنية وكافة المرافق مع التواجد المستمر بالشارع على مدار الساعة .

- إستمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق .

- مراجعة كافة الإستعدادات و التمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف .

- متابعة كابلات الضغط العالي المنخفض والإنارة العامة ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة حفاظًا على الأرواح والممتلكات .

هذا ويهيب اللواء المحافظ بالمواطنين أثناء الأمطار والرياح الشديدة التى قد يصاحبها رعد وبرق بالإلتزام بمنازلهم إلا للضرورة وكذا الإلتزام بإتباع الإرشادات التالية :-

• تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار والرياح المثيرة للاتربة والرمال وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية .

• تجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك .

• فصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة .

• التواصل السريع مع الجهات المختصة ( الوحدة المحلية أو فرع شركة المياه والصرف الصحي ) في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها .

• فصل التيار الكهربائي الغير مؤمن أو المتصل بشكل عشوائي .

• عدم الوقوف بجانب الأشجار والأسوار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة .

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