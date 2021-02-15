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أخبار البلد

بالمستنسخات الأثرية.. وزراة السياحة والآثار تشارك في معرض ديارنا 2021

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:27 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
تشارك وزارة السياحة والآثار، للمرة الأولى،  في معرض «ديارنا للحرف اليدوية لعام ٢٠٢١» المقام في الفترة من ١٥ إلى ٢٥ فبراير، بكايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس. 

وقالت إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، أن الوزارة تشارك في هذا المعرض من خلال عرض للمستنسخات الأثرية من إنتاج مصنع المستنسخات الأثرية الجديد كنوز والذي من المقرر افتتاحه قريبًا لتلبية احتياجات الجمهور للمناذج الأثرية، هذا بالإضافة إلى منتجات الحرف اليدوية والتقليدية المتنوعة ومطبوعات المجلس الأعلى للآثار من الكتب.

وأوضحت أن هذا المعرض تنظمه وزارة التضامن الإجتماعي، وهو يعد من أكبر معارض الحرف اليدوية التي تنظمها الوزارة لدعم وتمكين أرباب الحرف وجمعيات الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك تماشيا مع استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ لتنمية الصناعات التقليدية والحرف اليدوية المصنوعة بأيادي مصرية ١٠٠٪.

بالمستنسخات الأثرية.. وزراة السياحة والآثار تشارك في معرض ديارنا 2021
بالمستنسخات الأثرية.. وزراة السياحة والآثار تشارك في معرض ديارنا 2021
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