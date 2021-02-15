بعد 13 عاما من تخرجها.. الإدارية العليا تمنح طالبة هندسة 15 درجة لثبوت تلاعب في نتيجتها

منحت المحكمة الإدارية العليا، طالبة بأحد معاهد الهندسة قسم الهندسة المعمارية، 15 درجة بمشروع التخرج الخاص بها عن العام الدراسي 2007/2006، بعد ثبوت تلاعب وتزوير في ورقة مشروع البكالوريوس الخاص بالطالبة، لتصبح درجتها 255 بدلًا من 240 درجة، وقضت المحكمة بقبول طعنها وإلغاء قرار نتيجتها، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.

وثبت للمحكمة أن الطالبة أدت امتحان الفرقة الرابعة بمعهد للهندسة قسم الهندسة المعمارية في العام الدراسي 2006/2007 ، وحصلت في مادة مشروع البكالوريوس على تقدير جيد جدًا، وتبين أنها حصلت على مجموع درجات 240 / 300 درجة ، وأقامت طعنها على سند أن هذا التقدير تم التلاعب فيه، وهو ما كشف عنه تقرير مصلحة الطب الشرعي ــ إدارة التزييف والتزوير ــ والتي تطمئن إليه المحكمة لسلامته ودقة الأًسس التي قام عليها بشأن الورقة الثانية من كشف الدرجات الخاص بدرجات أعمال السنة لمادة المشروع.



