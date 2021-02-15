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رياضة

4 غيابات مؤثرة في الأهلي أمام المريخ السودانى بأبطال إفريقيا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:04 م
الأهلى
الأهلى
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عمرو الحلوانى

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من عدة غيابات مؤثرة قبل خوض مباراة المريخ السوادني المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء باستاد القاهرة في إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويفقد الأهلى جهود نجمه الأبرز على معلول الظهير الأيسر نتيجة معاناته من شد قوى فى العضلة الخلفية، كما يفقد الأهلي جهود لاعبة طاهر محمد طاهر الجناح الهجومي بسبب إجهاد عضلي لديه.


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ويغيب أيضًا عن الأهلي في مواجهة المريخ السودانى حسين الشحات بسبب الإيقاف ، وأيضا يغيب وليد سليمان بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الأهلى والمريخ السوادنى فى تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، وسيجري إذاعتها عبر قناة "بي إن سبورت" المشفرة بجانب إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت "البث الأرضي".

وعلى الجانب الآخر، توصلت إدارة النادي الأهلي إلي إتفاق نهائي مع الثنائي علي معلول وعمرو السولية على تمديد عقديهما مع الفريق لفترة جديدة خلال تواجد البعثة الحمراء في الدوحة للمشاركة في مونديال العالم للاندية، ومن المقرر أن يتم عقد جلسة مع الثنائي كل منهما علي حده لتوقيع العقدين عقب مواجهة المريخ السوداني في أولى مباريات الفريق بدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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