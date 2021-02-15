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أخبار العالم

انفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد استهدفت رتلا لقوات التحالف

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:09 م
انفجار عبوة ناسفة
انفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد استهدفت رتلا لقوات التحالف
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قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام عراقية، في نبأ عاجل لها، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا للتحالف في اليوسفية جنوب بغداد.

وكان الجيش العراقي قد اعلن، اليوم الاثنين، أن الطيران قصف معاقل لتنظيم داعش الإرهابي في سلسلة جبال حمرين التي تمتد من محافظة ديالى إلى مدينة كركوك. 

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن خلية الإعلام الأمني العراقية قولها: "تم تدمير أوكار لداعش بضربتين جويتين في سلسلة جبال حمرين".

وفي وقت سابق من اليوم، اعتقلت قوة أمنية خمسة عناصر من داعش في عمليات متفرقة في محافظتي بغداد وصلاح الدين.

ويواصل العراق شن حملاته العسكرية لتعقب فلول تنظيم داعش وتصفية مسلحيه، إذ شدد من إحكام طوقه الاستخباري منذ التفجير الانتحاري المزدوج الذي ضرب وسط العاصمة بغداد، في يناير الماضي، وأوقع العشرات من الضحايا.
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