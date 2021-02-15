رفع حالة الطوارئ بالقليوبية لموجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار

أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس السيئ حيث أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم توجيهاته إلى رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الاحوال الجوية وسقوط الأمطار.

وأمر محافظ القليوبية بتشكيل غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها وكذا رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات بجميع مدن ومراكز المحافظة.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق بين كل الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة الأمطار والتعامل الفوري معها وتفعيل غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بجميع قطاعات المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها.

وفى سياق متصل أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية رفع درجة الاستعدادات التى تقوم بها الشركة لتقلبات الطقس.

واكد مجاهد على جاهزية وصلاحية المعدات وسيارات الكسح والطلمبات المحمولة على سيارات وطلمبات الرفع الخاصة بالإنفاق لشفط المياه للعمل أثناء سقوط الأمطار.

من ناحية اخرى تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية المنطقة الاستثمارية بمنطقة عزبة نجيب بمدينة بنها على مساحة 48 فدانا على الطريق الدائري الإقليمي الجديد، بعد إعلان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن طرح المرحلة الثانية للوحدات كاملة التشطيب والمرافق بالمناطق الاستثمارية بمدينة بنها وسط تيسيرات وتسهيلات للمستثمرين وتخفيض القيمة الإيجارية بشكل كبير لتشجيع الشباب وصغار المستثمرين على التقدم للحصول على الوحدات.

والتقى المحافظ بالمستثمرين المتقدمين بطلب إيجار وحدات بالمنطقة الاستثمارية، مؤكدا أن المحافظة مستعدة لتقديم كل سبل الدعم لتشجيع الاستثمار والمستثمرين الجادين لتوفير فرص عمل للشباب خصوصا من أبناء القليوبية.

وأضاف المحافظ أن المنطقة تضم وحدات مخصصة للصناعات الزراعية والغذائية والصناعات المكملة لها بمساحات تبدأ من 240 - 360 مترا مربعا بنظام الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد وفقا للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط الخاصة بالإعلان.