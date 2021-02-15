قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية اليوم.. اعرف السبب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية انقطاع المياه عن مدينه القناطر الخيرية وذلك اعتبارا من الساعة التاسعه مساء اليوم الاثنين وحتى الساعة الثانيه عشر منتصف الليل.

وأوضحت الشركة فى بيان لها أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.





من ناحية اخرى تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية المنطقة الاستثمارية بمنطقة عزبة نجيب بمدينة بنها على مساحة 48 فدانا على الطريق الدائري الإقليمي الجديد، بعد إعلان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن طرح المرحلة الثانية للوحدات كاملة التشطيب والمرافق بالمناطق الاستثمارية بمدينة بنها وسط تيسيرات وتسهيلات للمستثمرين وتخفيض القيمة الإيجارية بشكل كبير لتشجيع الشباب وصغار المستثمرين على التقدم للحصول على الوحدات.

والتقى المحافظ بالمستثمرين المتقدمين بطلب إيجار وحدات بالمنطقة الاستثمارية، مؤكدا أن المحافظة مستعدة لتقديم كل سبل الدعم لتشجيع الاستثمار والمستثمرين الجادين لتوفير فرص عمل للشباب خصوصا من أبناء القليوبية.

وأضاف المحافظ أن المنطقة تضم وحدات مخصصة للصناعات الزراعية والغذائية والصناعات المكملة لها بمساحات تبدأ من 240 - 360 مترا مربعا بنظام الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد وفقا للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط الخاصة بالإعلان.

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