الأهلي بالزي التقليدي أمام المريخ السوداني غدًا

يرتدي الفريق الأول لكرة القم بالنادي الأهلي زيه التقليدي في مباراة الغد أمام المريخ السوداني، في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة.





حضر الاجتماع من جانب النادي الأهلي العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، والكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وائل محمد ومحمد أسامة وكرم عطا إداريو الفريق، وعلاء صلاح مدير الأمن، في وجود الأثيوبي جيزاتي أليمو مازنجيا، مراقب المباراة، والتنزاني باراكا كيزوجوتو، المنسق العام، ومحمد ثابت مسئول الإعلام بالـ«كاف»، والدكتور محمد سلطان المراقب الطبي.





وحضر من نادي المريخ كل من عمر محمد عبدالله، عضو مجلس إدارة المريخ ورئيس البعثة، وأنس نصر الدين، مدير الكرة، وميرفت حسين، مندوبة الاتحاد السوداني، وسليمان بشير «مترجم»، وزكي الدين صادق من المركز الإعلامي بنادي المريخ.





وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ارتداء الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأزرق الفاتح «السماوي»، على أن يرتدي فريق المريخ السوداني الفانلة الصفراء والشورت الأصفر والجورب الأصفر، بينما يرتدي حارس مرماه الفانلة الخضراء والشورت الأسود والجورب الأخضر.





وشهد الاجتماع أيضا الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة قبل بدايتها بساعة ونصف، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة فيروس كورونا.





ويلتقي الأهلي مع المريخ السوداني في التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء في افتتاح مشوار الفريقين في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.











