سيد عبد الحفيظ: مواجهة المريخ صعبة.. وأغلقنا ملف المونديال

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق أمامه مباراة صعبة غدا أمام المريخ السوداني، في افتتاح مشوار الأهلي بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.









وأضاف عبدالحفيظ: «المريخ حضر إلى القاهرة مبكرا من أجل الاستعداد والتحضير بشكل قوي للأهلي، ومواجهة الفريقين غدا متوقع أن تكون صعبة، في ظل سعي جميع الفرق في دوري المجموعات لتحقيق نتائج إيجابية».









وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن تحقيق الميدالية البرونزية في مونديال الأندية أمر جيد ولكن البطولة انتهت، والآن هناك مواجهة قوية أمام المريخ، وهناك حالة من التركيز الشديد في هذه المواجهة.









وشدد عبد الحفيظ على أن الأهلي يتعامل مع بطولة إفريقيا على مراحل، والفريق يركز في كل مباراة على حدة، ويتعامل معها وفقا لظروفها والتحديات التي تواجه الأهلي في البطولة بشكل عام.









وأكد مدير الكرة ثقته في جميع اللاعبين، وخبراتهم حتى في حالة وجود غيابات.









واختتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته بالتاكيد أن هناك علاقة أخوة تجمع بين الأهلي والمريخ السوداني، والاجتماع الفني أكد هذه العلاقة القوية التي تربط الناديين.



