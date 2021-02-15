حفل زفاف جماعي في نيكاراجوا رغم كورونا..فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها عقد قران 400 زوج في حفل واحد في نيكاراجوا في تحدٍ لخطر الإصابة بفيروس كورونا، كجزء من ` حفلات الزفاف الجماعية '' التي تنظمتها محطة إذاعية محلية.





وقع العرسان، برفقة العائلة والأصدقاء، المستندات القانونية المطلوبة للزواج يوم السبت، وتجمعوا في قاعة مفتوحة في مدينة ماناغوا، حيث صادق ستة قضاة وكاتب عدل على الأوراق المعنية.





ومن بعد، اجتمع العرسان، مع الحاضرين من جميع الأعمار، يوم الأحد ليقولوا "نعم" في باسيو إكسولوتلان، المتنزه الواقع على ضفاف بحيرة العاصمة التي تحمل الاسم نفسه وبجوار مجمع مطاعم تديره حكومة بلدية ساندينيستا . ودخل الأزواج موقع الحفل الذي حضره أكثر من ألف شخص من الأقارب والأصدقاء والقضاة والمحامين.





وضع جميع الأزواج الكمامات لمنع العدوى، لكن ليس معظم الأقارب والمتفرجين الذين احتشدوا لتسجيل اللحظة المنتظرة بهواتفهم المحمولة.





يقام هذا الحدث في نيكاراغوا في يوم عيد الحب منذ عام 2003 ، وتنظمه محطة نويفا راديو يا الموالية لساندينيستا، وترعاه السلطة القضائية وبلدية العاصمة، وتغطي أيضًا تكاليف الإجراءات القانونية.