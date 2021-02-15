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تعليم

لا حذف من المناهج .. رئيس جامعة حلوان يعلن عن موعد امتحانات نصف العام

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:43 م
رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
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كشف الدكتور ماجد  نجم رئيس جامعة حلوان، عن الموعد الجديد لامتحانات منتصف العام الدراسي الاول 2020/2021 .

قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، إن الجامعة سوف تبدأ الامتحانات يوم السبت 27 فبراير  والقرارات التي أصدرتها الحكومة تعنى مد الإجازة لمدة أسبوع واحد فقط وترحيل جميع أيام الامتحانات ولا تعني تأجيل او الإلغاء الامتحانات .

وقال عبد الغفار خلال برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد ، إنه لا يوجد أى حذف فى المقررات الدراسية، وسيتم استكمال العام الدراسى فى موعده ولا يوجد تأجيل، مؤكدا أن الفصل الدراسى الثانى سيكون بنظام التعليم الهجين.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا لمناقشة قرارات الحكومة، والتي نصت على مد إجازة نصف الفصل الدراسي الأول، وعلى أثرها يتم تعديل الخريطة الزمنية للامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني.

وناقش الاجتماع:

1- مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع وما يترتب عليه من تقديم الجداول التي تم وضعها.

2- استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى وآليات تطبيق ذلك.

3- التأكد من تطبيق استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول.

4- التأكيد على عودة الدراسة طبقا للجداول التى ستعلنها الكليات  والمعاهد.

5- التأكيد على إجراء الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة.

6- التأكيد على مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

7- مناقشة البرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثانى بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لجميع التخصصات العلمية.

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