لا حذف من المناهج .. رئيس جامعة حلوان يعلن عن موعد امتحانات نصف العام

كشف الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، عن الموعد الجديد لامتحانات منتصف العام الدراسي الاول 2020/2021 .





قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، إن الجامعة سوف تبدأ الامتحانات يوم السبت 27 فبراير والقرارات التي أصدرتها الحكومة تعنى مد الإجازة لمدة أسبوع واحد فقط وترحيل جميع أيام الامتحانات ولا تعني تأجيل او الإلغاء الامتحانات .





وقال عبد الغفار خلال برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد ، إنه لا يوجد أى حذف فى المقررات الدراسية، وسيتم استكمال العام الدراسى فى موعده ولا يوجد تأجيل، مؤكدا أن الفصل الدراسى الثانى سيكون بنظام التعليم الهجين.





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وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا لمناقشة قرارات الحكومة، والتي نصت على مد إجازة نصف الفصل الدراسي الأول، وعلى أثرها يتم تعديل الخريطة الزمنية للامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني.





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وناقش الاجتماع:





1- مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع وما يترتب عليه من تقديم الجداول التي تم وضعها.





2- استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى وآليات تطبيق ذلك.





3- التأكد من تطبيق استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول.





4- التأكيد على عودة الدراسة طبقا للجداول التى ستعلنها الكليات والمعاهد.





5- التأكيد على إجراء الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة.





6- التأكيد على مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.





7- مناقشة البرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثانى بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لجميع التخصصات العلمية.



