أحمد الفيشاوي يشارك جمهوره بصور من كواليس «نمبر 2»

شارك النجم أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعيه بعدد من الصور من كواليس الفيديو كليب الخاص به "نمبر 2" على صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام".
وعلق أحمد الفيشاوي، على الصور، قائلًا "من تصوير كليب نمبر 2".
جدير بالذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي طرح انس على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أغنيته "نمبر 2" والذي يؤديها بطريقة الراب.
من ناحية أخرى، يشارك الفيشاوي في فيلم "30 مارس" من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي العمل إلى نوعية السيكو دراما، من تأليف حميد المدني.
الفيلم من بطولة دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف.