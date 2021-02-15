وضع اقتصادي سيئ.. خبير: أوروبا تشهد أصعب شتاء مر عليها منذ 300 عام

قال عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة حلوان، إن اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو يأتي في ظل تواجد مشكلة كبرى في الاقتصاد الأوروبي بسبب تداعيات جائحة كورونا .





وأضاف عمرو سليمان في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، " الوضع الاقتصادي في أوروبا صعب وهذا الشتاء اصعب شتاء مر على أوروبا من 300 عام". هوأوروباعام".





وتابع عمرو سليمان:" نشهد موجة انكماش كبيرة في اقتصاد أوروبا ومنطقة اليومي خاصة في عام جائحة كورونا 2020 ".





ولفت عمرو سليمان :" دول أوروبية كبرى اصيبت بالكساد الاقتصادي في عام 2020 ، والمملكة المتحدة تعاني من تراجع في معدلات النمو الاقتصادي ".





واكمل عمرو سليمان:" النمو الاقتصادي والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي أكبر تحدي يواجهه أوروبا بعد جائحة كورونا ".