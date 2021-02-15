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وضع اقتصادي سيئ.. خبير: أوروبا تشهد أصعب شتاء مر عليها منذ 300 عام

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:26 م
الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي
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هاني حسين
قال عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد الدولي  بجامعة حلوان، إن اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو  يأتي في ظل تواجد مشكلة كبرى في الاقتصاد الأوروبي  بسبب تداعيات جائحة كورونا .

وأضاف عمرو سليمان في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، " الوضع الاقتصادي في أوروبا صعب وهذا الشتاء هو اصعب شتاء مر على أوروبا من 300 عام".

وتابع عمرو سليمان:"  نشهد موجة انكماش كبيرة في اقتصاد أوروبا ومنطقة اليومي خاصة في عام جائحة كورونا 2020 ".

ولفت عمرو سليمان :" دول أوروبية كبرى اصيبت بالكساد الاقتصادي في عام 2020 ، والمملكة المتحدة تعاني من تراجع في معدلات النمو الاقتصادي  ".

 واكمل عمرو سليمان:"  النمو الاقتصادي  والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي أكبر تحدي يواجهه أوروبا بعد جائحة كورونا ".
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