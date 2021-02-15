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أخبار البلد

الزراعة تكشف حقيقة انتشار بؤر للصدأ الأصفر بالقمح في بنى سويف

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:31 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
تفقد وفد من معهد بحوث امراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، ترأسه الدكتور  أشرف خليل  مدير المعهد،  زراعات محصول القمح بمحافظة بنى سويف للاطمئنان على الحالة المرضية للمحصول، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، للاكتشاف المبكر لأى إصابات بمرض الصدأ الأصفر.

وقال الدكتور اشرف خليل مدير المعهد أن زراعات القمح جيدة بالمحافظة ولم يتم اكتشاف أى إصابات بمرض الصدأ الأصفر حتى تاريخه، لافتا الى انه تم عقد لقاءات مباشرة مع المزارعين،  وشرح التوصيات الفنية الخاصة بأهم أمراض القمح خلال هذه الفترة من عمر المحصول، كما طالبهم بضرورة الإبلاغ السريع في حال ظهور اي أعراض لمرض الصدأ الأصفر للقمح، خاصة مع موجات الطقس السيء خلال اليومين المقبلين، لسرعة اتخاذ اللازم وعدم تعرض المحصول الى خسائر.

وتفقد مدير المعهد ومرافقيه من أعضاء قسم بحوث امراض القمح،  برنامج قسم بحوث أمراض القمح بمحطة بحوث سدس، كما تفقدوا المحاصيل الشتوية بالمحطة، وأشادوا سيادته بالجهود المبذولة فى تنفيذ التجارب ذات الأهداف الواضحة والتى لها مردود تطبيقى فى زيادة إنتاجية الفدان.

وشملت الزيارة تفقد بعض الأقسام البحثية بالمحطة، وناشد مدير المعهد الباحثين بضرورة تنفيذ البحوث التى لها مردود تطبيقى لزيادة إنتاجية المحاصيل المختلفة وتنفيذ البحوث ذات الأفكار الجديدة وليست التقليدية والعمل على نشر البحوث فى المجلات الدولية ذات معامل التأثير،  لافتا الى انه سيتم تحفيز  باحثي المعهد  فى حال النشر فى مجلات ذات معامل تأثير عالي، وذلك للإرتقاء بالمستوى البحثى للمعهد.
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