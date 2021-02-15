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حوادث

الزوجان المتهمان بعرض رضعيتهما للبيع: عندنا طفل آخر وكنا محتاجين فلوس

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:42 م
مديرية امن القليوبية
مديرية امن القليوبية
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إبراهيم الهوارى
أدلى الزوجان المتهمان ببيع نجلتهما الرضيعة البالغة من العمر 6  شهور عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في القليوبية باعترافات أمام جهات التحقيق، مؤكدين أن لديهما طفل آخر يبلغ من العمر عامين ولحاجتهما إلى المال تم عرض الطفلة للبيع نظير مبلغ 50 ألف جنيه.

وأشار المتهمان إلى أنهما اتفقا على عمل منشور بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشرط أن من يقوم بشراء الطفلة يكون من أسرة طيبة، ونتمكن من رؤيتها، مؤكدين أن الحاجة للمال كانت دافعا لذلك.
 
من ناحية أخرى قررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وتسليم الطفلة لأحد أفراد عائلة الأم لرعايته، وطلبت النيابة إجراء تحليل "dna" على الطفلة للتأكد من نسب الطفلة للمتهمة وزوجها، وبيان ما إذا كانت ابنتهما من عدمه، كما طلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية تمكنت بالتنسيق مع الإدارة العامة للهجرة غير الشرعية من ضبط زوجين مقيمين بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بعرض طفلتهما الرضيع التي تبلغ من العمر 3 أشهر للبيع نظير مبلغ مالي على صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تم ضبط المتهمين، وأحيلا للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا بقيام زوجين بعرض طفلتهما الرضيعة البالغة من العمر 6 أشهر للبيع على صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك.

جرى التنسيق مع إدارة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية وضباط مباحث القليوبية تم ضبط الزوجين وهما "ع. ا"، وزوجته "ر. ر" وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم2648 جنح اول شبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية أخرى أمر المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة مسن ذبحه نجله بسكين لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن جثة المتوفى عقب ورود تقرير الطب الشرعي.

كما أمرت النيابة العامة بطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وسؤال الجيران وأهلية المتوفى حول الواقعة.
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