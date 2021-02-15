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فن

نسرين طافش تحتفل بعيد ميلادها وتوجه رسالة حب لجمهورها.. صور

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:59 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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محمد بدران
احتفلت الفنانة السورية ​نسرين طافش​ بعيد ميلادها بالتزامن مع ​عيد الحب​، وبهذه المناسبة، أطلت طافش على جمهورها بصور جديدة نشرتها عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي "انستجرام".

 وكتب نسرين طافش : "رحلة الحياة هدية عظيمة من الله .. تفاصيل الرحلة مدهشة .. الدروس عميقة وبديعة بطلعاتها ونزلاتها ومفاجآتها .. كل سنة بتفاجأ بنفسي كيف صرت عم باخد الامور ببساطة اكتر والتعقيدات بمرونة اكبر والمشتتات بتجاهل اغلب الأوقات .. والتحديات بحلول انضج وأوعى.


وتابعت: "لسا قدامي كتير من الدروس الي رح اتعلم منها واتطور .. حياتي اليوم اجمل من اي وقت مضى صحتى و لياقتي اقوى من اي وقت مضى كانو عن جد الزمن مجرد وهم .. عقلي وروحي في تأمل و تناغم بين النجوم و الكواكب و المجرات و رجلي ثابتين عالارض وجواتها متل جذور الشجر .. و قلبي طفل حر رح يضل يحب ويفرح و يسعى ويجتهد ويعيش بهجة الحياة الطيبة مهما صار 💫
Happy birthday to meee 😍😄😘🤗🥳".


يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة نسرين طافش التي أتمت عامها الـ 39 حيث ولدت يوم 15 فبراير عام 1982 في مدينة حلب لأب فلسطيني وأم جزائرية.

بدأت الفنانة نسرين طافش مشوارها الفني مبكرا قبل أن تنهي دراستها بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وكان أول عمل لها خلال مسلسل هولاكو عام 2002 ثم عملت في الغناء والمسرح والسينما.

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