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300 عارض.. وزيرة التضامن: معرض ديارنا فرصة رائعة لتسويق منتجات العارضين

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:12 م
نيفين القباج
نيفين القباج
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هاني حسين
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تعليقا على افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتقليدية، إنه هناك 300 عارض في معرض ديارنا المقام على مساحة 3 آلاف متر.

وأضافت نيفين القباج في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،: "معارض ديارنا تجوب أنحاء الجمهورية وهو شكل من أشكال الدعم للحرف التراثية وشكل من أشكال التمكين الاقتصادي للأسر".

وتابعت نيفين القباج: "لدينا عارضون من الصعيد وسيناء والوادي الجديد، ويعتبر المعرض فرصة رائعة للعارضين  لتسويق المنتجات والوزارة معنية بمساعدة المنتجين وتشجيع العمل الحرفي والإنتاجي كشكل من أشكال الدعم الاقتصادي للأسر".

وأكملت نيفين القباج: "معرض ديارنا تأكيد على تراثنا والتواصل مع جذورنا وإبراز مهارات لاستخدامات الخط العربي، وهناك ورش للأطفال في معرض ديارنا، ويتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية مع جميعة الهلال الأحمر للحد من انتشار كورونا".

ولفتت نيفين القباج: "نفتخر في وزارة التضامن بتقديم الخدمات لذوي القدرات الخاصة سواء كانت تتمثل في تأهيل أو رعاية، وذوو الهمم قادرون على الإنتاج ومعرض ديارنا يدمج ذوي الهمم في المجتمع لعرض منتجاتهم".
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