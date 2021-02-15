300 عارض.. وزيرة التضامن: معرض ديارنا فرصة رائعة لتسويق منتجات العارضين

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تعليقا على افتتاح معرض ديارنا للحرف والتقليدية، إنه هناك 300 عارض في معرض ديارنا المقام على مساحة 3 آلاف متر. اليدويةآلاف





وأضافت نيفين القباج في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،: "معارض ديارنا تجوب أنحاء الجمهورية وهو شكل من أشكال الدعم للحرف التراثية وشكل من أشكال التمكين الاقتصادي للأسر".





وتابعت نيفين القباج: " لدينا عارضون من الصعيد وسيناء والوادي الجديد، ويعتبر المعرض فرصة رائعة للعارضين لتسويق المنتجات والوزارة معنية بمساعدة المنتجين وتشجيع العمل الحرفي والإنتاجي كشكل من أشكال الدعم الاقتصادي للأسر ".





وأكملت نيفين القباج: " معرض ديارنا تأكيد على تراثنا والتواصل مع جذورنا وإبراز مهارات لاستخدامات الخط العربي، وهناك ورش للأطفال في معرض ديارنا، ويتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية مع جميعة الهلال الأحمر للحد من انتشار كورونا".



