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أخبار العالم

بعد إفلاته من المحاكمة .. ترامب يقضي عيد الحب بعيدا عن ميلانيا بملعب الجولف | صور وفيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:36 م
ترامب في ملعب الجولف
ترامب في ملعب الجولف
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على صالح
عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى ملعبه للجولف في فلوريدا بعد ساعات من إفلاته من إدانة مجلس الشيوخ في ثاني محاكمة تاريخية له.


وبعد تبرئته الأولى من قبل مجلس الشيوخ في فبراير 2020، استمتع الرئيس ترامب آنذاك باللحظة من خلال السير على السجادة الحمراء في البيت الأبيض وسط تصفيق المشرعين قبل أن يهاجم أعداءه السياسيين في خطبين حرّين.




ولكنه خرج من منصبه الآن، وتم إسكاته على تويتر وشعر بالعار في عيون الكثير من الناس منذ أعمال العنف في مبنى الكابيتول في 6 يناير، ظهر يوم الأحد فقط في جولة من الجولف في نادي ترامب الدولي للجولف في ويست بالم بيتش.


وحتى أنه كان غائبًا عن رسالة عيد الحب التي نشرتها زوجته ميلانيا ترامب، والتي نشرت صورًا عن كيف قضت العطلة في زيارة الأطفال المرضى خلال فترة عملها كسيدة أولى - لكنها لم تذكر زوجها.