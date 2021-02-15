التكلفة أكثر من 2 مليار جنيه.. شركة النصر تعلن تفاصيل صناعة أول سيارة كهربائية

تسعى الدولة المصرية منذ فترة قريبة الى التحول لاستخدام الطاقة النظيفة بشكل اكبر واوسع في النطاق لتخفيض مستوى التلوث ، وبعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بشأن تصنيع سيارة كهربائية مصرية بالتعاون مع شركات عالمية.

قامت وزارة قطاع الأعمال العام ، بالبدء في مشروع إعادة إحياء شركة النصر لصناعة السيارات، من خلال التعاون مع كبرى الشركات المصنعة للسيارات في الصين لإنتاج السيارات الكهربائية.

حيث وقعت شركة النصر عقود الشراكة مع شركة «دونج فينج» الصينية لإنتاج 25 ألف سيارة ركوب كهربائية سنويًا، حتى تصبح انطلاقة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر وبوابة للتصدير إلى إفريقيا والدول المجاورة.

وخلال الأيام الماضية تداولت العديد من الاخبار بشأن احياء مصنع النصر مرة ثانية وجاهزيته التي ستتكلف قرابة المليار جنيه لإعادة الاحياء .

وللرد على كل هذه السائلات التي تدور في اذهان المواطن المصري ، أجاب المهندس هاني الخولى العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات ، ان تكلفة احياء شركة النصر بالإضافة الى الاستثمارات الجديدة التي سيبدأ بها تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر حوالى 2 مليار جنيه فيما فوق وليس مليار جنيه .

وأضاف الخولى ان شركة النصر تعتبر هي اول شركة تصنيع وإنتاج للسيارة المصرية ، افتتحت في أواخر الخمسينات من القرن الماضي وكان الهدف منها ، هو توطين الصناعة ولكن للأسف لم يتم ذلك لعدم استمراريتها ، ولكن نتمنى ان يكون هذا العصر افضل من السابق ويتم تصنيع السيارة المصرية الكهربائية بتكنولوجيا جديدة اسهل واوفر وامن واسرع .

وتابع العضو المنتدب لشركة النصر قائلا :" احنا رجعنا تأنى عشان منقفلش تأنى ولكن للعكس نحن نريد البقاء وسنوفر للمواطن المصري احتياجاته من السيارات ، ونامل ان نستطيع الوصول الى المواطن الأفريقي وأوروبا بالتصدير" .

واكد الخولى ان البداية دائما تكون صعبة لأننا نريد البدء من حيث انتهى الاخرون ، وسنبدأ بـ 50% مكون مصري ونامل خلال عامين او ثلاثة للوصول الى 80% مكون محلى .

كما ان هناك هدف هو تدريب الكوادر المصرية التي تستطيع التعامل مع التكنولوجيا الحديثة في صناعة السيارة الكهربائية وتتعامل مع معدات انتاجها والتطوير والتحديث حتى يصبح لنا الشكل المميز في صناعة السيارات .

وخلال هذا العام هدفنا هو إعادة احياء شركة النصر ثم العمل على تركيب المعدات في النصف الثاني من هذا العام ، وبداية من عام 2022 سيتم تجارب الإنتاج ثم نهاية النصف الأول بداية انتاج اول سيارة كهربائية مصرية وهذا هو التحدي الأكبر .