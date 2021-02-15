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تعليم

رئيس جامعة حلوان: سنستكمل الدراسة بنظام التعليم الهجين.. وجهزنا عيادات لفحص الطلاب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:47 م
رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
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كريم ناصر
أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن جامعة حلوان مستعدة لبدء الفصل الدراسى الثانى، وفقا لتعليمات وقرارات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وقال نجم في تصريح خاص لموقع صدى البلد: من المقرر أن ينطلق الفصل الدراسي الثاني في الجامعة يوم 20 مارس  ٢٠٢١، لافتًا إلى أن الدراسة ستكون بنظام التعليم الهجين عن  طريق الموازنة بين التعليم الإلكترونى وحضور الطلاب في الجامعة. 

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن جامعة حلوان مستعدة لاستقبال الفصل الدراسى الثانى وسط إجراءات احترازية لحماية الطلاب من كورونا، مشددا على أن جامعة حلوان حريصة على سلامة كل من الطلاب والعاملين. 

وأوضح الدكتور ماجد نجم، أن جامعة حلوان مستعدة فى حال زيادة أعداد مصابى كورونا لمتابعة الدراسة بنظام التعلم عن بعد عبر منصاتها التعليمية، منوها أن الجامعة مستعدة بعدة سيناريوهات للتعامل وفقا لتطور ظروف كورونا في مصر تنفيذا لتعليمات الحكومة. 

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة جهزت العديد من العيادات لفحص الطلاب، بحيث يتم فحص أي طالب فور ظهور أى أعراض مرضية عليه  داخل لجنة الامتحان، وذلك للتأكد والاطمئنان على صحته وسلامته.

وناشدت الجامعة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والطلبة المنتمين لجامعة حلوان، بأنه فى حالة ظهور أى أعراض تتشابه مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إرتفاع فى درجة الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو فقدان حاسة الشم أو التذوق ، لا بد من اتخاذ إجراء العزل فورا، والتواصل مع الإدارة الطبية بالجامعة من خلال الهاتف.
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