رئيس جامعة حلوان: سنستكمل الدراسة بنظام التعليم الهجين.. وجهزنا عيادات لفحص الطلاب

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن جامعة حلوان مستعدة لبدء الفصل الدراسى الثانى، وفقا لتعليمات وقرارات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.





وقال نجم في تصريح خاص لموقع صدى البلد: من المقرر أن ينطلق الفصل الدراسي الثاني في الجامعة يوم 20 مارس ٢٠٢١، لافتًا إلى أن الدراسة ستكون بنظام التعليم الهجين عن طريق الموازنة بين التعليم الإلكترونى وحضور الطلاب في الجامعة.





وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن جامعة حلوان مستعدة لاستقبال الفصل الدراسى الثانى وسط إجراءات احترازية لحماية الطلاب من كورونا، مشددا على أن جامعة حلوان حريصة على سلامة كل من الطلاب والعاملين.





اقرأ أيضا : ثاني سبب للوفاة.. مؤسسة صحتنا تدعم وحدة علاج السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس



وأوضح الدكتور ماجد نجم، أن جامعة حلوان مستعدة فى حال زيادة أعداد مصابى كورونا لمتابعة الدراسة بنظام التعلم عن بعد عبر منصاتها التعليمية، منوها أن الجامعة مستعدة بعدة سيناريوهات للتعامل وفقا لتطور ظروف كورونا في مصر تنفيذا لتعليمات الحكومة.



