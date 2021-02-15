دعما للحرف التراثية.. وزير التضامن: معارض ديارنا تجوب أنحاء الجمهورية.. فيديو

قال الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الدورة الجديدة من معرض ديارنا للحرف اليدوية والتقليدية تقام وفقا لكافة الإجراءات الاحترازية وطبقا لتعليمات وزارة الصحة.





وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة"، عبر فضائية "الحياة اليوم"، أن المعرض يقام بشراكة استراتيجية مع جمعية الهلال الأحمر المصري التي تقوم بعمليات التعقيم في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، وذلك لضمان تجربة تسوق آمنة لكل من العملاء والعارضين.





وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن ديكور المعرض بالخط الكوفي العربي، وذلك احياءا للتراب وللخط العربي"، مؤكده أن جائحة كورونا لم تمنع المنتجين من تسويق المنتجات المصرية، لافتة إلى أن شعار المعرض هو "مصر بتتكلم حرفي"، لافتة إلى أن المعرض يقام سنويًا عدة مرات في مختلف المحافظات منها أسيوط والأقصر والمنيا والإسكندرية وشرم الشيخ والبحر الأحمر، إلا أن المعرض السنوي الذي يقام في القاهرة يعتبر أكبر نسخة نظرًا لاستضافة عدد أكبر من العارضين.



