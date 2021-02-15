استنفار أمني بالإسماعيلية استعدادا لافتتاح منظومة التأمين الصحي الشامل

شهدت محافظة الإسماعيلية ، حالة استنفار أمني ، بالطرق الرئيسية والحدودية مع المحافظات المجاورة، استعدادا للافتتاح المرتقب لمنظومة التأمين الصحي الشامل، من مجمع الإسماعيلية الطبي الجديد، خلال ساعات. استنفارأمنيالتأمين





وتفقدت القيادات الأمنية والمنوط لها تأمين فعاليات افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، قوات التأمين، وبعض الكمائن المنتشرة داخل المدينة.





وشهد الطريق الدائري عمليات تجميل غير مسبوقة، من إعادة دهان للطريق، وتعليق أعلام مصر، وكذلك تكثيف أعمال النظافة، استعدادًا لافتتاح منظومة التأمين الصحي الشامل.





وأعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، عن تكثيف جهودها بمحافظة الإسماعيلية، استعدادًا لتطبيق المنظومة في المحافظة، لتكون ثالث محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل بعد بورسعيد والأقصر.





وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي بالمحافظات، أنه من المقرر أن يستهدف المشروع تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية من خلال 54 مركزا ووحدة صحية و 12 مستشفى، موزعة على 7 إدارات صحية تغطي كافة أرجاء محافظة الإسماعيلية.





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