إيمي تاتو: التجميل الحديث آمن لو اتعمل صح

قالت إيمي تاتو خبيرة التجميل، إنّ أجهزة الأشعة فوق البنفسجية (UV) المستخدمة في تثبيت الجل لا تمثل خطراً كبيراً إذا تم استخدامها بشكل صحيح، مشيرة إلى أن بعض حالات الحساسية يمكن التعامل معها بسهولة باستخدام واقي الشمس «صن بلوك (Sun block)»، قائلة: «نحلها بمنتهى البساطة بـ صن بلوك واقي مش أكتر».

الاستخدام الصحيح للجهاز

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ هناك مبالغة في تضخيم مخاطر هذه الأجهزة، ووصفت ذلك بأنه «الأوفر دوز (Overdose) اللي حصل ده»، مشيرة إلى أن الاستخدام الصحيح للجهاز لمدة قصيرة مثل «30 ثانية على درجة معينة» وبواسطة مختصين محترفين لا يؤدي إلى أضرار جلدية.

تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى

وتابعت أن المشكلة ليست في الجهاز نفسه، بل في طريقة الاستخدام وغياب الخبرة، موضحة أن البشرة الحساسة تحتاج فقط إلى حماية بسيطة، وأن أي تطبيق احترافي يضمن تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى.

الاستخدام السليم للأجهزة

كما شددت على أن التوعية مهمة، لكن دون تهويل أو تضخيم غير دقيق، لأن الاستخدام السليم للأجهزة الحديثة في التجميل أصبح شائعاً ومعتمداً في كثير من الدول.