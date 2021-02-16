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تعليم

القومي للبحوث الفلكية: إنشاء مرصد فلكي جديد والمفاضلة بين جنوب سيناء والصحراء الشرقية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:01 ص
البحوث الفلكية
البحوث الفلكية
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أحمد الشاهد
قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن المعهد يسعى لإنشاء مرصد فلكي جديد، خلال الفترة القادمة.

وأضاف في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه تم اختيار مكانين لإنشاء هذا المرصد، وهما جنوب سيناء والصحراء الشرقية، حيث يتم عمل دراسة لاختيار المكان الأنسب لإقامة هذا المرصد.

وأوضح "القاضي" أن المعهد يسعى لإنشاء هذه المراصد، لزيادة الإمكانيات الخاصة به، لرصد أي ظواهر فلكية بدقة وجمع بياناتها بسهولة.

وأشار إلى أن هذين الموقعين يخضعان لدراسات من قبل المتخصصين والقائمين على هذا المشروع للمفاضلة بينهما، واختيار الأفضل ملائمة للمرصد.

وكان الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية قد أوضح أنه يتم حاليًا إنشاء محطة جديدة لرصد الأقمار الصناعية بالتعاون مع الجانب الصيني، والتي تعد الثانية على العالم من حيث قطر التليسكوبات الخاصة بها.


وأشار "القاضي" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إلى أنه يتم العمل على افتتاح هذه المحطة وتفيعلها نهاية العام الجاري.
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