أخبار الزمالك.. حقيقة خلاف طارق يحيى مع جمال عبد الحميد.. آخر استعدادات الفريق للإسماعيلي

نشر "صدى البلد" مجموعة من الأخبار التي تخص نادي الزمالك سواء المحلية أو الإفريقية التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:





خاض أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات خاصة تحت قيادة جوزيه بيدرو مخطط الأحمال عقب نهاية المران الجماعي، الذي أقيم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.













خاض طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات إضافية تحت إشراف البرتغالي أليكس كوستا المدرب المعاون في الجهاز الفني.

















عقد مدحت عبد الهادي المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع حميد أحداد مهاجم الفريق على هامش مران اليوم، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

















عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية، وفنية مع اللاعبين على هامش مران اليوم.

















قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة جايمي باتشيكو، الدخول في معسكر مغلق بعد مران غدا الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.











