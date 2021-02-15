ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الزمالك.. حقيقة خلاف طارق يحيى مع جمال عبد الحميد.. آخر استعدادات الفريق للإسماعيلي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:54 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
Advertisements
حسام الحارتي
نشر "صدى البلد" مجموعة من الأخبار التي تخص نادي الزمالك سواء المحلية أو الإفريقية التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:


خاض أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات خاصة تحت قيادة جوزيه بيدرو مخطط الأحمال عقب نهاية المران الجماعي، الذي أقيم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.



خاض طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات إضافية تحت إشراف البرتغالي أليكس كوستا المدرب المعاون في الجهاز الفني.




عقد مدحت عبد الهادي المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع حميد أحداد مهاجم الفريق على هامش مران اليوم، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.




عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية، وفنية مع اللاعبين على هامش مران اليوم.




قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة جايمي باتشيكو، الدخول في معسكر مغلق بعد مران غدا الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.



كشف طارق يحيى، رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك، عن حقيقة وجود خلاف بينه وجمال عبد الحميد، المشرف العام على القطاع.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز في الدوري

للاطمئنان على حالته.. عبد الحليم علي يعقد جلسة مع حميد أحداد في الزمالك

تدريبات تأهيلية لـ أحداد وسيف وسكر على هامش مران الزمالك

تقسيمة بين لاعبي الزمالك على هامش المران استعدادا لـ مصر المقاصة

مران ختامي لـ الزمالك غدا قبل مواجهة مصر المقاصة

مران الزمالك.. تدريبات فنية وتكتيكية استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك.. حقيقة خلاف طارق يحيى مع جمال عبد الحميد.. آخر استعدادات الفريق للإسماعيلي

بعد التنمر عليها .. أول تعليق من مروة عيد عبد الملك

أخبار النادي الأهلي .. 4 غيابات مؤثرة في مواجهة المريخ .. وتدريبات تأهيلية لعودة نجمي الفريق الغائبين

تبدأ من 165 ألفا .. مواصفات كيا سول وسعرها في سوق المستعمل

اتهامات باطلة.. بلاغ رسمي للنائب العام ضد رضا عبدالعال

الكنيسة الأرثوذكسية: فيلم "السرب" يوثق للبطولات المصرية في القصاص لشهداء الإيمان والوطن بليبيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق فورد فوكاس الجديدة في مصر .. السعر والمواصفات

تبدأ من 165 ألفا .. مواصفات كيا سول وسعرها في سوق المستعمل

ببدلة بيضاء.. أروى تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها