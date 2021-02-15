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رياضة

طارق يحيى يكشف حقيقة خلافه مع جمال عبد الحميد

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:11 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف طارق يحيى، رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك، عن حقيقة وجود خلاف بينه وجمال عبد الحميد، المشرف العام على القطاع.

وأكد طارق يحيى، في تصريحات متلفزة على قناة "أون تايم سبورت"، أن العلاقة بينهما قائمة على الاحترام والود ولا يوجد أي خلاف، مشددا على أن الجميع يسعى لخدمة القطاع وتطويره.

وأضاف طارق يحيى، أن قطاع الناشئين شهد طفرة كبيرة، حيث أصبحت هناك فرق للناشئين قوية، وهي 2003، ولاعبوه يشاركون في المنتخبين الوطنيين للشباب والأولمبي.

وتابع أن هناك عددا كبيرا من الناشئين تم تصعيدهم للفريق الأول، كما أنه تمت إعارة 5 لاعبين لنادي زد، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يحدث منذ سنوات. 

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