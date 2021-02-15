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محافظات

محافظ كفرالشيخ يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية ..صور

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:26 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ
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محمود زيدان
عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الموقف التنفيذى الحالي للمشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة بالخطة الاستثمارية.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر الحفناوى، السكرتير المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، وقيادات جميع القطاعات بالمحافظة.

وخلال الاجتماع تابع محافظ كفرالشيخ، مستجدات الموقف التنفيذي الحالي والاعتمادات المالية المخصصة لمراكز ومدن المحافظة للمشروعات الجارى تنفيذها على مستوى المحافظة.

كما اطلع المحافظ كذلك على العديد من النسب المستهدف تنفيذها وكذا النسب الفعلية السابقة والحالية بالخطة الاستثمارية، والمتاح والمنصرف والباقى بالربع الثالث من الخطة، والتي تتضمن مشروعات الكهرباء والرصف والكبارى وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور، ومشروعات مديرية الطرق، والإدارة المركزية للموارد المائية والري.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تمت مناقشة موقف تنفيذ أهم المشروعات الجاري تنفيذها، ولا سيما مشروع تأهيل وتبطين الترع، وموقف مشروع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية بمركز ومدينة مطوبس من أجل توفير حياة كريمة لأهالي المناطق الريفية بقرى مطوبس.

وأشار إلى مناقشة موقف تنفيذ العديد من المشروعات التي تقوم بها الدولة على أرض المحافظة، وذلك من أجل توفير الخدمات المختلفة وتحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة.

محافظ كفرالشيخ يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية ..صور
محافظ كفرالشيخ يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية ..صور
محافظ كفرالشيخ يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية ..صور
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