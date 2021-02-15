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سلالة جنوب أفريقيا ملعونة.. طلال نصولي: اللقاحات تعمل على كل أنواع فيروس كورونا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:31 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عادل نصار
قال الدكتور طلال نصولي مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، إن تحورات فيروس كورونا جعلته أسرع في الانتشار، مؤكدا أهمية سرعة التطعيم بلقاح كورونا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف "نصولي"، في حوار عبر "زووم" مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء اليوم الاثنين، سلالة كورونا الجديدة التي ظهرت في جنوب أفريقيا ملعونة، لافتا إلى أن اللقاح فعال بقوة في كل السلالات والتحورات في كورونا وأضعف في التعامل مع سلالة جنوب أفريقيا.

وطالب مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، المواطنين بالذهاب لتلقي تطعيم ضد لقاح كورونا إن أمكن، والالتزام بالإجراءات الاحترازية بفيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور طلال نصولي، مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، إلى أن اللقاحات تعمل على كل أنواع فيروس كورونا، مشيرا إلى أن تلقي التطعيم شيء مهم في حرب كورونا ولا يسبب أي مشاكل على الإطلاق.

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