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أخبار العالم

زعيم الأقلية في الشيوخ الأمريكي يشعل الحروب والانقسامات داخل حزب ترامب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:02 م
ميتش ماكونيل زعيم
ميتش ماكونيل زعيم الاقلية في الشيوخ الامريكي
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على صالح
قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كنتاكي، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، "ميتش ماكونيل"، إنه منفتح على معارضة أي مرشح "غير قابل للانتخاب" في عام 2022، حتى لو كان مدعومًا بقوة من الرئيس السابق دونالد ترامب، بينما يتصارع مع كيفية التعامل مع حزب منقسم بشدة بعد جلسة مساءلة ترامب.

وصوّت "ماكونيل" يوم السبت لصالح تبرئة الرئيس السابق ، لكنه هاجمه بعد ذلك علنًا، متهمًا إياه بـ "التقصير المشين في أداء الواجب" في أكثر تصريحاته انتقادًا على الإطلاق.

ولعل سير ماكونيل على حبله المشدود بين الدفاع عن الرئيس السابق وإضفاء الشيطانية عليه أثار إعجاب القليل.


واتهمته صحيفة ليكسينجتون هيرالد ليدر، وهي صحيفة تصدر في ولاية كنتاكي، يوم الأحد بـ "تحريف نفسه إلى سياسي غريب الشكل يكرهه الجميع".



ويوم الأحد، أخبر ماكونيل صحيفة بوليتيكو أنه يركز الآن على المستقبل - بدعم أو بدون دعم ترامب.

وقال "هدفي هو، بكل طريقة ممكنة، أن يكون لدي مرشحين يمثلون الحزب الجمهوري يمكنهم الفوز في نوفمبر".

وقد يكون بعضهم أشخاصًا يحبهم الرئيس السابق، وقد لا يكون البعض منهم، الشيء الوحيد الذي يهمني هو القدرة على الانتخاب.

ولم يذكر ماكونيل أي أسماء.

وتسبب المرشحون المدعومون من ترامب، مثل مارجوري تايلور جرين، المؤمنة في QAnon، والتي دخلت الكونغرس في يناير فقط ، في صداع كبير له ولحزبه، مع تعليقاتها السابقة المثيرة.

وقال إن المرشحين الآخرين الذين من المرجح أن يدعمهم ترامب، مثل زوجة ابنه لارا، المتوقع أن يخوضوا انتخابات مجلس الشيوخ عام 2022، لا يمكنهم الاعتماد على دعم ماكونيل.

وقال مكونيل: "لا أتوقع أن يدعم الرئيس الأشخاص الذين لا يستطيعون الفوز"، مضيفا "لكنني أعتقد أن القدرة على الانتخاب - وليس من يدعم من - هي النقطة الحاسمة."

ورفض ماكونيل الإفصاح عما إذا كان سيدعم الرئيس السابق إذا سعى لإعادة انتخابه في غضون أربع سنوات.

اعترفت شيلي مور كابيتو ، السناتور الجمهوري عن ولاية فرجينيا الغربية ، بأن الحزب الجمهوري يمر بمرحلة حاسمة مع انقسامات عميقة بين أتباع ترامب المخلصين وأولئك الملتزمين، مثلها، بمكونيل.

وقالت للموقع "لا أعرف ماذا يحدث للحزب ككل من حيث الأشخاص الملتزمين بشدة بالرئيس ترامب".
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