ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

غيث: جار إعداد مخططات تفصيلية للتجمعات العمرانية للقضاء على العشوائيات.. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:37 ص
مشروعات سكنية
مشروعات سكنية
Advertisements
هاني حسين
قال محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إنه يتم إعداد مخططات تفصيلية لكل تجمع عمراني، لمعالجة النمو العشوائي في المناطق العشوائية وغير المخططة.


وأضاف محمود غيث، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أنه اعتبارا من عام 1980 انطلقت فكرة كيفية ضبط النمو العمراني، ولكن لم يتم تنفيذ خطة حقيقية على أرض الواقع وتراكمت المشاكل دون مواجهة تضع حلولا جذرية لضبط النمو العمراني.


 وتابع: "تم تحديد الاشتراطات البنائية على مستوى محافظات الجمهورية وتم تحديد خصائص الطابع المعماري وأسس التصميم، وتم وضع آلية واضحة في بداية التصدي لهذا الملف بوقف عمليات البناء في مصر للأحكام السيطرة على النمو العمراني في مصر".


 وأكمل: "حصلنا على الاحتياجات الحقيقية التي يمكن التعامل بها مع  النمو العمراني في مصر".


 واستطرد: "إنشاء رقم قومي للعقارات في مصر يرتبط بجهود إعداد مخططات تفصيلية لكل قطعة أرض وعمارة في مصر".


وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لاستعراض الاشتراطات التخطيطيـة والبنائيـة للمــدن المصريـــة، مع أعضاء هيئة لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، وهيئة لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب.


وقدم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عرضًا حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية التي ستطبق على المدن المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الاشتراطات ستطبق على المدن المصرية في العمران القائم، وليس على الريف أو المدن الجديدة التي لها لوائح وضوابط خاصة بها، لافتا الى أنه يتم حاليا عقد جلسات وورش عمل مع سكرتيري المحافظات، ومسئولي المحليات لتحديد الأدوار والمسئوليات، وشرح الاشتراطات البنائية الجديدة.


وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عاصم الجزار الضوابـط والاشتراطـات التخطيطيـة والبنائيـة  للمــدن المصريـــة، مشيرا إلى أن هذه الاشتراطات والضوابط تحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، كما تحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة، ولا تسري هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وﻻ تسري على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتسري هذه الضوابط والاشتراطات على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.   

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خلال مناقشة تراخيص البناء.. وزير الإسكان: أمامنا فرصة ذهبية لضبط العمران ومضاعفة مساحة المعمور بمصر

بشأن منظومة واشتراطات البناء الجديدة .. تفاصيل لقاء وزير الإسكان بـ نقيب المهندسين

رسميا .. الحكومة تعتمد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية

في 13 معلومة .. كل ما تريد أن تعرفه عن الضوابط والاشتراطات الجديدة للبناء

رئيس الوزراء يوجه ببدء تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة

حوكمة العمران في مصر.. الرئيس يتابع الملف أولا بأول.. مدبولي: قريبا الإعلان عن تفعيل اشتراطات وضوابط البناء.. ويؤكد: الحكومة ستطبق النظام بدقة ويسر

ترشيحاتنا

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

طارق شوقي : إضافة فكر ريادة الأعمال لمناهج التعليم الفني

هدية الرئيس السيسي للمصريين.. «صدى البلد» داخل مجمع الإسماعيلية الطبي الجديد

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 16-2-2021

مروة عيد عبد الملك: الحملة الممنهجة ضدي صاحبها يعمل في قناة فضائية لناد جماهيري

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات مازدا mazda 3 الشكل الجديد 2021 بعد طرحها رسميا في مصر.. صور

قط أليف ينقذ طفلين من هجوم ثعبان فتاك.. ونهايته محزنة

فئة جديدة تنضم لـ هيونداي أكسنت RB .. أسعار ومواصفات